David Parenzo attacca Libero in inglese e si copre di ridicolo: non lo sa parlare | Guarda (Di domenica 7 agosto 2022) A volte ritornano. Per esempio David Parenzo, il nostro affezionatissimo Topo Gigio, trombettiere della sinistra al caviale, giornalista rosso-spinto della scuderia de La7, dove ha appena lasciato In Onda, che ha condotto fino al termine di luglio insieme a Concita De Gregorio, coppia d'assi del progressismo militante. E David Parenzo è tornato a mettere nel mirino Libero, come travolto da una crisi d'astinenza. Già, perché nella mattinata di oggi, domenica 7 agosto (e la data è un fattore importante), ha rilanciato su Twitter la prima pagina del nostro quotidiano. Titolo: "La sinistra fa schifo". Occhiello: "Capace solo di bugie e infamie". Catenaccio: "Meloni accusata di violare i diritti umani. Salvini accostato a killer e narcotrafficanti". Va da sé, Parenzo non può che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) A volte ritornano. Per esempio, il nostro affezionatissimo Topo Gigio, trombettiere della sinistra al caviale, giornalista rosso-spinto della scuderia de La7, dove ha appena lasciato In Onda, che ha condotto fino al termine di luglio insieme a Concita De Gregorio, coppia d'assi del progressismo militante. Eè tornato a mettere nel mirino, come travolto da una crisi d'astinenza. Già, perché nella mattinata di oggi, domenica 7 agosto (e la data è un fattore importante), ha rilanciato su Twitter la prima pagina del nostro quotidiano. Titolo: "La sinistra fa schifo". Occhiello: "Capace solo di bugie e infamie". Catenaccio: "Meloni accusata di violare i diritti umani. Salvini accostato a killer e narcotrafficanti". Va da sé,non può che ...

dapigat : @DAVIDPARENZO Vorrei ricordare, con questo VIDEO, il valore dell’“uomo”#parenzo, che a livello di credibilità si co… - ArtikoKashir : #LaZanzara David Parenzo balla per noi #IlBalloDellaTigre @DAVIDPARENZO @giucruciani @LaZanzaraR24 - IacobellisT : MATTEO BRANDI LEGGE DAVID PARENZO - Il poeta del fastidio' - Beppe1158 : RT @DF47408352: “Vorrei un virus che ti mangia gli organi in dieci minuti riducendoti a una poltiglia verdastra che sta in un bicchiere per… - DellaPlebe : RT @DF47408352: “Vorrei un virus che ti mangia gli organi in dieci minuti riducendoti a una poltiglia verdastra che sta in un bicchiere per… -