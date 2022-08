Tuttosport – Juventus-Atletico Madrid si gioca! Domani alle 18 alla Continassa (Di sabato 6 agosto 2022) 2022-08-06 19:40:00 Flash news da Tuttosport: TORINO – Juventus–Atletico Madrid si gioca! Non a Tel Aviv e non davanti a un pubblico di tifosi, ma allo Juventus Training Center della Continassa alle 18 di Domani, domenica 7 agosto. La decisione è stata presa nel corso di un concitato pomeriggio, dopo che in mattinata i club avevano convenuto che giocare in Israele, in questo momento, non sarebbe stata una scelta sicura, vista l’escalation del conflitto nella Striscia di Gaza. Guarda il video Ufficiale: Juve-Atletico Madrid sospesa: non si gioca a Tel Aviv DIRETTA TV – L’annuncio è stato dato dalla Juventus con un comunicato, nel quale si annuncia anche che la ... Leggi su justcalcio (Di sabato 6 agosto 2022) 2022-08-06 19:40:00 Flash news da: TORINO –siNon a Tel Aviv e non davanti a un pubblico di tifosi, ma alloTraining Center della18 di, domenica 7 agosto. La decisione è stata presa nel corso di un concitato pomeriggio, dopo che in mattinata i club avevano convenuto che giocare in Israele, in questo momento, non sarebbe stata una scelta sicura, vista l’escalation del conflitto nella Striscia di Gaza. Guarda il video Ufficiale: Juve-sospesa: non si gioca a Tel Aviv DIRETTA TV – L’annuncio è stato dato dcon un comunicato, nel quale si annuncia anche che la ...

