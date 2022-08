(Di sabato 6 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’intensificata attività di controllo interforze, disposta, nella giornata di ieri, dal Questore della Provincia di, aventi come obiettivo lae il contrasto all’abusivismo commerciale ed ambulante sulle aree cittadine, in particolare sul, ha avuto i seguenti risultati: 5 sequestri di merce di vario tipo 43 persone controllate 9 veicoli controllati. 1 esercizio commerciale controllato. Nella stessa giornata, personale della Sezione Volanti, su segnalazione di una pattuglia dei Vigili Urbani, è intervenuto sulper la presenza di un cittadino senegalese in escandescenze e seminudo. Lo straniero, per l’evidente e delirante stato di agitazione, con l’ausilio del 118, è stato trasportato al locale nosocomio ed affidato alle ...

ottopagine : Emergenza sicurezza: intensificati i controlli nella zona orientale di Salerno #Salerno -

anteprima24.it

. Allarme sicurezza in città. Dopo i diversi episodi di cronaca che hanno interessato la zona orientale dinegli ultimi giorni, tra colpi di pistola esplosi e ritrovamento di bossoli per terra, il Questore Conticchio ha intensificato le attività di controllo, 'lo strumento principe per garantire la ...Controlli serrati contro la prostituzione: nell'ambito di specifici eservizi di vigilanza e controllo già predisposti in sinergia con le altre Forze di Polizia lungo il litorale salernitano, per assicurare maggiore presenza e visibilità e finalizzati alla ... Salerno, intensificati i servizi di vigilanza sul Lungomare Intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine sul lungomare di Salerno. A deciderlo è stato il Questore ...Sono stati identificati i controlli della polizia nella zona orientale di Salerno. A deciderlo, è stato il questore Conticchio ...