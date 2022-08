Mo | cancellata l’amichevole Juve-Atletico Madrid di domani sera a Tel Aviv

(Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) –trantus e, in programmaalle 20.30 a Tel, non si disputerà a causa dell’aumento delle tensioni nelle ultime ore in Israele e nella Striscia di Gaza. Lo annuncia l’su Twitter. L'articolo proviene da Italia

L'amichevole Juventus Atletico Madrid in programma domani sera a Tel Aviv non si giocherà a causa della delicata situazione in Israele. A causa dell'aumento delle tensioni nelle ultime ore in Israele e nella Striscia di Gaza l'amichevole tra Juventus e Atletico Madrid, in programma domani sera alle 20.30 a Tel Aviv, non si disputerà.