Hit Parade: Lazza mantiene la vetta della classifica, Beyoncé debutta sul podio (Di sabato 6 agosto 2022) La musica non si ferma e mentre gli appuntamenti estivi con i concerti continuano ad affollare le piazze d’Italia e nel mondo, anche le nuove uscite non si fanno attendere. Lo sa bene Beyoncé, che ha scelto proprio l’estate per pubblicare il suo nuovo album, settimo in studio dopo l’ultimo nel 2016. La classifica settimanale Fimi/Gfk nonostante le nuove uscite non subisce particolari cambiamenti per un’altra settimana consecutiva. Lazza, infatti, resta stabile al primo posto con Sirio, l’album ricco di featuring che lo consacra come uno dei maggiori esponenti della nuova scena rap contemporanea. I suoi singoli sono anche tra i più ascoltati in radio, dalle collaborazioni con Noyz Narcos a Sfera Ebbasta. Photo Credits: Ansadebutta in seconda posizione, invece, Beyoncé, che si prende ... Leggi su velvetmag (Di sabato 6 agosto 2022) La musica non si ferma e mentre gli appuntamenti estivi con i concerti continuano ad affollare le piazze d’Italia e nel mondo, anche le nuove uscite non si fanno attendere. Lo sa bene, che ha scelto proprio l’estate per pubblicare il suo nuovo album, settimo in studio dopo l’ultimo nel 2016. Lasettimanale Fimi/Gfk nonostante le nuove uscite non subisce particolari cambiamenti per un’altra settimana consecutiva., infatti, resta stabile al primo posto con Sirio, l’album ricco di featuring che lo consacra come uno dei maggiori esponentinuova scena rap contemporanea. I suoi singoli sono anche tra i più ascoltati in radio, dalle collaborazioni con Noyz Narcos a Sfera Ebbasta. Photo Credits: Ansain seconda posizione, invece,, che si prende ...

borghi_claudio : Delega fiscale definitivamente rimandata. Bravissimi i colleghi al senato. Questa va nell'hit parade dei pericoli s… - Maurizio101112 : RT @baffi_francesco: Facce da merda. Hit parade. Per me è sul podio più alto. Difficile scalzarlo. #Senaldi - rombi_ti : RT @baffi_francesco: Facce da merda. Hit parade. Per me è sul podio più alto. Difficile scalzarlo. #Senaldi - GramsciAG : RT @baffi_francesco: Facce da merda. Hit parade. Per me è sul podio più alto. Difficile scalzarlo. #Senaldi - baffi_francesco : Facce da merda. Hit parade. Per me è sul podio più alto. Difficile scalzarlo. #Senaldi -