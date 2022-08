Caetano Veloso | «cuore vagabondo»

(Di sabato 6 agosto 2022) Ottant’anni sembrano tanti per. Brasiliano di Bahia, poeta-musicista sempre nuovo, eterno enfant terrible, sorgivo, sperimentatore, sempre alla ricerca di «outras palavras», nasce a Santo Amaro da Purificação il L'articolo proviene da il manifesto.

tueetterin : RT @DeaPaola: Domani Caetano Veloso compie 80 anni. Un piccolo omaggio da parte mia a uno dei musicisti, intellettuali, attivisti più impor… - DeaPaola : Domani Caetano Veloso compie 80 anni. Un piccolo omaggio da parte mia a uno dei musicisti, intellettuali, attivisti… - kfaiplaylist : 'Giulietta Masina' by Caetano Veloso Corazon Latino at 2:29pm - GiovanniTode : RT @La_Lettura: Italiani nello spazio. Nell’App de «la Lettura» il focus di @giovannicaprara sugli astronauti del nostro Paese (nella foto… - giovannicaprara : RT @La_Lettura: Italiani nello spazio. Nell’App de «la Lettura» il focus di @giovannicaprara sugli astronauti del nostro Paese (nella foto… -

SardegnaEventi24

... da Sting a Pat Metheny, da Peter Gabriel a Ryuichi Sakamoto, da Brian Eno a David Sylvian, da Herbie Hancock a Miriam Makeba, a, a Wayne Shorter, tra i tanti. Domenica sera, Nick The ...... come Sting, Pat Metheny, Peter Gabriel, Andreas Vollenweider, Ryuichi Sakamoto, Brian Eno, David Sylvian, Herbie Hancock, Miriam Makeba,, Wayne Shorter, Mark Knopfler e Annie Lennox, ... PULA DIMENSIONE ESTATE 2022, IL CONCERTO GRATUITO DI NICK THE NIGHTFLY – SardegnaEventi24 Caetano Veloso è indubbiamente tra gli artisti più significativi della sua generazione; un maestro che ha assunto nel tempo un ruolo prominente nella storia della cultura e della musica popolare brasi ...«Per il futuro, vorrei che nel mio Brasile si vedesse finalmente la luce». Cantautore e chitarrista leggendario, protagonista di battaglie sociali ...