8 Ore di Suzuka, grave incidente per Gino Rea. Operato, è in coma (Di sabato 6 agosto 2022) Gino Rea, pilota britannico, 32 anni, è stato disarcionato dalla sua Honda Cbr 1000RR-R appartenente al team FCC TSR Honda France, durante la seconda sessione di prove libere della 8 Ore di Suzuka 2022, in Giappone. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, al punto da costringere i soccorritori a trasportarlo nell'ospedale più vicino con l'elicottero. Secondo l'agenzia Kyodo News, che cita fonti della polizia locale, Rea è stato Operato d'urgenza per ridurre i danni riportati a testa, polmoni e costole, e sarebbe in coma. Rea avrebbe perso il controllo del mezzo alla Triangle Chicane, la variante che immette sul traguardo, secondo alcuni testimoni oculari, la causa dell'incidente sarebbe da imputare a un guasto dell'impianto frenante. Dopo l'impatto, il casco di Gino è stato ...

