Sei un perfezionista? Scoprilo con noi e ti stupirai (Di venerdì 5 agosto 2022) Test della personalità: siete perfezionisti o meno? Scopritelo con noi, facendo questo semplice test. Cosa state aspettando? Iniziamo. Oggi vi proponiamo un nuovo test che serve soprattutto per conoscere meglio voi stessi. Quello che dovrete fare è rispondere con sincerità alla domanda che vi viene posta e andare a vedere cosa vi rivela il profilo. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 5 agosto 2022) Test della personalità: siete perfezionisti o meno? Scopritelo con noi, facendo questo semplice test. Cosa state aspettando? Iniziamo. Oggi vi proponiamo un nuovo test che serve soprattutto per conoscere meglio voi stessi. Quello che dovrete fare è rispondere con sincerità alla domanda che vi viene posta e andare a vedere cosa vi rivela il profilo. L'articolo proviene da Leggilo.org.

capitolo2022 : RT @Scorpio27023158: La vita è dura quando sei una perfezionista pigra a cui anche non frega un cazzo di niente ma poi si preoccupa troppo… - Scorpio27023158 : La vita è dura quando sei una perfezionista pigra a cui anche non frega un cazzo di niente ma poi si preoccupa trop… - AlessioFlora : @Manucasy SOPRATTUTTO PER TE! Già sei una perfezionista, mi ci immagino a fare un lavoro per un/a parente, quanto… - Methamorphose30 : RT @SuchANoisyWorld: la vita è dura quando sei una perfezionista pigra e procrastinatrice che non si interessa di niente ma allo stesso mom… - CLaRosa7 : RT @fabi976: Puoi definirti perfezionista se la perfezione la pretendi in primo luogo e soprattutto da te stesso. Altrimenti, sei solo un r… -