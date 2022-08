Samp, colpo Villar: a un passo il regista che con Mou non ha spazio (Di venerdì 5 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora Leggi su gazzetta (Di venerdì 5 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Samp, colpo Villar: a un passo il regista che con Mou non ha spazio #calciomercato - sportli26181512 : Samp, colpo Villar: a un passo il regista che con Mou non ha spazio: Samp, colpo Villar: a un passo il regista che… - Gazzetta_it : Samp, colpo Villar: a un passo il regista che con Mou non ha spazio #calciomercato - intersabri : Telasco Segovia dice Spud che va alla Samp. É lui il grande colpo di cui parlava ieri. ?? - TuttoSampdoria1 : Colpo #Samp, preso Delle Monache. Battuta la concorrenza di #Fiorentina e #Sassuolo -