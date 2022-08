Quali sono le risposte di Twitter alle accuse di Elon Musk (che erano state secretate) (Di venerdì 5 agosto 2022) È un processo, quello di Twitter vs Elon Musk, che potrebbe dire molto della reputazione del social network, che potrebbe sicuramente lasciare spazio a ulteriori danni economici per una piattaforma che è già uscita con le ossa rotte dalla mancata acquisizione da parte del magnate di Tesla (che aveva messo sul piatto 44 miliardi di dollari). Per questo motivo, le informazioni che stanno emergendo in queste ore e che stanno alla base del contendere giuridico tra le due parti possono dare già indicazioni importanti su quello che accadrà. Con le risposte di Twitter alle osservazioni di Elon Musk si conoscono, per la prima volta, Quali saranno i tratti salienti del processo e Quali saranno i punti su cui le ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 5 agosto 2022) È un processo, quello divs, che potrebbe dire molto della reputazione del social network, che potrebbe sicuramente lasciare spazio a ulteriori danni economici per una piattaforma che è già uscita con le ossa rotte dalla mancata acquisizione da parte del magnate di Tesla (che aveva messo sul piatto 44 miliardi di dollari). Per questo motivo, le informazioni che stanno emergendo in queste ore e che stanno alla base del contendere giuridico tra le due parti posdare già indicazioni importanti su quello che accadrà. Con lediosservazioni disi conoscono, per la prima volta,saranno i tratti salienti del processo esaranno i punti su cui le ...

