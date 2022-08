Perché in Florida stanno nascendo quasi tutte tartarughe femmine. Ed è un problema (Di venerdì 5 agosto 2022) Secondo gli scienziati, quasi tutte le tartarughe marine nate sulle spiagge della Florida negli ultimi quattro anni sono femmine, a causa della temperatura troppo calda della sabbia dovuta al riscaldamento globale. Come riportato da CNN, il crescente aumento di testuggini femmine è il risultato dell’elevata ondata di calore degli ultimi anni, causata dal riscaldamento globale, che ha reso la sabbia delle spiagge così calda che le uova si incubano oltre i 31°C e, per questo, nascono in maggioranza femmine. Infatti, secondo il National Ocean Service, il sesso di una tartaruga marina viene determinato dalla temperatura durante l’incubazione delle uova: se le uova di una tartaruga sono incubate a temperature inferiori a 27°C, i piccoli saranno maschi, mentre se ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 5 agosto 2022) Secondo gli scienziati,lemarine nate sulle spiagge dellanegli ultimi quattro anni sono, a causa della temperatura troppo calda della sabbia dovuta al riscaldamento globale. Come riportato da CNN, il crescente aumento di testugginiè il risultato dell’elevata ondata di calore degli ultimi anni, causata dal riscaldamento globale, che ha reso la sabbia delle spiagge così calda che le uova si incubano oltre i 31°C e, per questo, nascono in maggioranza. Infatti, secondo il National Ocean Service, il sesso di una tartaruga marina viene determinato dalla temperatura durante l’incubazione delle uova: se le uova di una tartaruga sono incubate a temperature inferiori a 27°C, i piccoli saranno maschi, mentre se ...

