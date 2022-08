“Non stiamo insieme”. Estate nera per le coppie vip, un altro addio: l’annuncio dopo i video di lui (con un’altra) (Di venerdì 5 agosto 2022) Fred De Palma e Beatrice Vendramin si sono lasciati. Il cantante e l’attrice, nonostante la differenza d’età, lui 32 lei 22, stavano insieme dal 2019. Entrambi erano reduci da storie finite e hanno intrapreso una nuova relazione. Inizialmente hanno tenuto nascosta la loro storia. Federico, questo il vero nome dell’artista torinese, poco tempo fa confessava di “aver perso la testa per lei”. Da qualche tempo, però, si parlava di crisi tra i due. Essendo entrambi molto riservati e restii a condividere scatti della loro vita insieme non era facile comprendere se effettivamente la crisi fosse vera. Così adesso parla lei. Attrice e modella fin da bambina, Beatrice Vendramin è uno dei punti di riferimento della cosiddetta Generazione Z. dopo la sitcom Disney “Alex & co.” ha esordito sul grande schermo con “Come ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 agosto 2022) Fred De Palma e Beatrice Vendramin si sono lasciati. Il cantante e l’attrice, nonostante la differenza d’età, lui 32 lei 22, stavanodal 2019. Entrambi erano reduci da storie finite e hanno intrapreso una nuova relazione. Inizialmente hanno tenuto nascosta la loro storia. Federico, questo il vero nome dell’artista torinese, poco tempo fa confessava di “aver perso la testa per lei”. Da qualche tempo, però, si parlava di crisi tra i due. Essendo entrambi molto riservati e restii a condividere scatti della loro vitanon era facile comprendere se effettivamente la crisi fosse vera. Così adesso parla lei. Attrice e modella fin da bambina, Beatrice Vendramin è uno dei punti di riferimento della cosiddetta Gezione Z.la sitcom Disney “Alex & co.” ha esordito sul grande schermo con “Come ...

