MotoGP in tv, GP Gran Bretagna 2022: orari prove libere, programma, streaming 5 agosto (Di venerdì 5 agosto 2022) Scatta ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento della stagione. Dopo la lunghissima sosta estiva si torna a fare sul serio in pista. Sullo storico tracciato di Silverstone è tempo di togliersi la ruggine di dosso e lo si farà con le prime due sessioni di prove libere per ogni classe. La classe regina sarà in azione alle ore 10.55 italiane (le 9.55 locali) con la FP1, mentre la FP2 scatterà alle ore 15.10. A che punto eravamo rimasti dopo il Gran Premio di Olanda di Assen di 4 settimane fa? La classifica della MotoGP vede al comando Fabio Quartararo con 172 punti contro i 151 di Aleix Espargarò ed i 114 di Johann Zarco. Quarta posizione per Francesco “Pecco” Bagnaia con 106, con una lunghezza di margine su Enea ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) Scatta ufficialmente il fine settimana delPremio di, dodicesimo appuntamento della stagione. Dopo la lunghissima sosta estiva si torna a fare sul serio in pista. Sullo storico tracciato di Silverstone è tempo di togliersi la ruggine di dosso e lo si farà con le prime due sessioni diper ogni classe. La classe regina sarà in azione alle ore 10.55 italiane (le 9.55 locali) con la FP1, mentre la FP2 scatterà alle ore 15.10. A che punto eravamo rimasti dopo ilPremio di Olanda di Assen di 4 settimane fa? La classifica dellavede al comando Fabio Quartararo con 172 punti contro i 151 di Aleix Espargarò ed i 114 di Johann Zarco. Quarta posizione per Francesco “Pecco” Bagnaia con 106, con una lunghezza di margine su Enea ...

