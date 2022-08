Morto il bodybuilder Valdir Segato: si iniettava olio nei muscoli (Di venerdì 5 agosto 2022) Aveva 1,7 milioni di follower su TikTok e puntava a gonfiare a dismisura i suoi muscoli. È Morto nel giorno del 55° compleanno Leggi su corriere (Di venerdì 5 agosto 2022) Aveva 1,7 milioni di follower su TikTok e puntava a gonfiare a dismisura i suoi. Ènel giorno del 55° compleanno

