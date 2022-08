Marco Cappato: "In Italia c'è un problema di democrazia Un sistema chiuso non sa più occuparsi delle persone" (Di venerdì 5 agosto 2022) "Draghi e Mattarella non ci rispondono. Noi raccoglieremo lo stesso le firme digitalmente e, in caso di rifiuto, siamo pronti ai ricorsi legali" Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 5 agosto 2022) "Draghi e Mattarella non ci rispondono. Noi raccoglieremo lo stesso le firme digitalmente e, in caso di rifiuto, siamo pronti ai ricorsi legali" Segui su affarni.it

fattoquotidiano : Marco Cappato va in caserma per autodenunciarsi: 'Ho accompagnato io Letta da Calenda' - alex_orlowski : In italia abbiamo ancora degli eroi? Si! E si chiama Marco Cappato. Mentre gli “altri” litigano per un seggio, lui… - Agenzia_Ansa : Marco Cappato si è autodenunciato a Milano dopo avere accompagnato la signora Elena, malata terminale, al suicidio… - mammapino2 : RT @MadameA02: Se vogliamo un futuro e una possibilità per l'Italia fate tornare Marco Cappato sulla scena politica. Dove starà lui, starò… - Aless_1967 : Oggi ho fatto una donazione a supporto delle iniziative di Marco Cappato per l'Eutanasia Legale, conquistiamo insie… -