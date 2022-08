I segreti del profilo Tinder perfetto (Di venerdì 5 agosto 2022) Per chi cerca l’amore o anche solo una piacevole distrazione, Tinder è ancora l’app di riferimento. Rispetto ai tempi in cui ci si doveva accontentare di appuntamenti al buio e colpi di fulmine accidentali concedono molte più opportunità, ma swipe e match possono mettere sotto pressione. Quando le cose vanno bene possono essere un boost per l’autostima, quando vanno meno bene possono affossarla. Eppure potrebbe bastare una ritoccatina al profilo per tornare a sentirsi più apprezzate, o per scacciare la sensazione di attirare solo le persone sbagliate. Ecco qualche consiglio su come curare foto e bio. Scegliere la foto Potreste pensare che sia ingiusto giudicare il libro dalla copertina, ma è così che funzionano le app di dating. Non significa che siamo diventati tutti narcisisti e superficiali – o se lo siamo diventati non è tutta colpa della ... Leggi su dilei (Di venerdì 5 agosto 2022) Per chi cerca l’amore o anche solo una piacevole distrazione,è ancora l’app di riferimento. Rispetto ai tempi in cui ci si doveva accontentare di appuntamenti al buio e colpi di fulmine accidentali concedono molte più opportunità, ma swipe e match possono mettere sotto pressione. Quando le cose vanno bene possono essere un boost per l’autostima, quando vanno meno bene possono affossarla. Eppure potrebbe bastare una ritoccatina alper tornare a sentirsi più apprezzate, o per scacciare la sensazione di attirare solo le persone sbagliate. Ecco qualche consiglio su come curare foto e bio. Scegliere la foto Potreste pensare che sia ingiusto giudicare il libro dalla copertina, ma è così che funzionano le app di dating. Non significa che siamo diventati tutti narcisisti e superficiali – o se lo siamo diventati non è tutta colpa della ...

