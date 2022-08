Grande Fratello Vip, concorrente transgender verso il cast: parla Alfonso Signorini (Di venerdì 5 agosto 2022) Il Grande Fratello Vip quest’anno racconterà molte storie strizzando l’occhio a Verissimo (anche se sulla carta il rischio di appesantirlo troppo c’è). Alfonso Signorini parlerà del periodo di povertà di George Ciupilan che ha anche vissuto sulla propria pelle il razzismo. Affronterà il tumore che ha recentemente superato Carolina Marconi. Esplorerà per la prima volta il mondo della sieropositività con Giovanni Ciacci e infine ospiterà nella Casa la prima persona transgender. Se nelle varie edizioni del Grande Fratello sono entrate varie persone transessuali, nelle sei edizioni passate del Grande Fratello Vip non ha partecipato mai nessun?. A dare questa anticipazioni è stato Alfonso Signorini fra le ... Leggi su biccy (Di venerdì 5 agosto 2022) IlVip quest’anno racconterà molte storie strizzando l’occhio a Verissimo (anche se sulla carta il rischio di appesantirlo troppo c’è).parlerà del periodo di povertà di George Ciupilan che ha anche vissuto sulla propria pelle il razzismo. Affronterà il tumore che ha recentemente superato Carolina Marconi. Esplorerà per la prima volta il mondo della sieropositività con Giovanni Ciacci e infine ospiterà nella Casa la prima persona. Se nelle varie edizioni delsono entrate varie persone transessuali, nelle sei edizioni passate delVip non ha partecipato mai nessun?. A dare questa anticipazioni è statofra le ...

