Wanda Nara, i media argentini pubblicano un audio in cui confessa di essere in procinto di divorziare da Mauro Icardi: “Non ne posso più” (Di giovedì 4 agosto 2022) Sarebbe giunto al capolinea il matrimonio tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Secondo il programma LAM, proprio l’imprenditrice argentina avrebbe chiesto la separazione dal marito, calciatore del Paris Saint Germain. La prova è un audio rilasciato proprio dalla trasmissione, in cui Wanda Nara ha confidato il tutto ad una sua dipendente: Carmen, sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno e poi torno a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più. OFICIAL @WandaIcardi27 y @MauroIcardi separados. #LAM pic.twitter.com/HtH7x0mMZR — ... Leggi su isaechia (Di giovedì 4 agosto 2022) Sarebbe giunto al capolinea il matrimonio tra. Secondo il programma LAM, proprio l’imprenditrice argentina avrebbe chiesto la separazione dal marito, calciatore del Paris Saint Germain. La prova è unrilasciato proprio dalla trasmissione, in cuiha confidato il tutto ad una sua dipendente: Carmen, sono venuta in Argentina perché sto divorziando da. Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno e poi torno a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non nepiù. OFICIAL @27 y @separados. #LAM pic.twitter.com/HtH7x0mMZR — ...

IsaeChia : Wanda Nara, i media argentini pubblicano un audio in cui confessa di essere in procinto di divorziare da Mauro Icar… - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Secondo i media argentina Mauro Icardi e Wanda Nara ci sarebbe nuovamente aria di rottura a distanza di un anno dalla cr… - EleonoraDAmore : Wanda Nara e Mauro Icardi stanno divorziando, l’audio con la confessione: “Non ne posso più”… - giuseppe_alto : Secondo i media argentina Mauro Icardi e Wanda Nara ci sarebbe nuovamente aria di rottura a distanza di un anno dal… - iamferro : Wanda Nara vino a divorciarse de Icardi... I C O N I C! -