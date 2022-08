Ultime Notizie Roma del 04-08-2022 ore 16:10 (Di giovedì 4 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano che è pure Ester in apertura il Ministero della Difesa di Taiwan ha confermato il lancio di diversi missili balistici da parte dell’esercito Popolare di liberazione a partire dalle 13:46 ora locale nelle acque nord occidentale e Sud occidentali dell’isola lo ha detto il portavoce del ministero in conferenza stampa in risposta le forze armate di Taipei hanno attivato i sistemi di difesa il Ministero inoltre ha condannato reazioni irrazionali della Cina che minacciano lo spazio e la stabilità regionale giornalisti hanno visto proiettili sparati dall’esercito cinese in direzione dello Stretto di Taiwan la Cina attacca il G7 sono gli Stati Uniti che ha provocato i guai la crisi e che continuano ad aumentare le tensioni affermato il ministro degli Esteri Wang ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 agosto 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano che è pure Ester in apertura il Ministero della Difesa di Taiwan ha confermato il lancio di diversi missili balistici da parte dell’esercito Popolare di liberazione a partire dalle 13:46 ora locale nelle acque nord occidentale e Sud occidentali dell’isola lo ha detto il portavoce del ministero in conferenza stampa in risposta le forze armate di Taipei hanno attivato i sistemi di difesa il Ministero inoltre ha condannato reazioni irrazionali della Cina che minacciano lo spazio e la stabilità regionale giornalisti hanno visto proiettili sparati dall’esercito cinese in direzione dello Stretto di Taiwan la Cina attacca il G7 sono gli Stati Uniti che ha provocato i guai la crisi e che continuano ad aumentare le tensioni affermato il ministro degli Esteri Wang ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric… - fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - RedazioneDedalo : Enna – Il Comune ha partecipato all'avviso per la Comunità delle energie rinnovabili - ACmcoppola : RT @Andrea_V_73: '#Elezioni ultime notizie. #Verdi e #Sinistra congelano l’alleanza tra #Pd e #Azione. #Calenda: il patto non si tocca' @so… - CorriereCitta : Covid, casi in diminuzione: oggi nel Lazio 3.561 positivi e 7 morti -