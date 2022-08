Ue, ex presidente ucraino Yanukovich in lista nera (Di giovedì 4 agosto 2022) L'Ue aggiunge alla sua lista nera anche l'ex presidente ucraino filo - russo Viktor Yanukovich. Il Consiglio Ue ha infatti approvato oggi misure restrittive per Yanukovich e suo figlio Oleksandr "per ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 4 agosto 2022) L'Ue aggiunge alla suaanche l'exfilo - russo Viktor. Il Consiglio Ue ha infatti approvato oggi misure restrittive pere suo figlio Oleksandr "per ...

Agenzia_Ansa : Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto pronto a valutare la legalizzazione delle 'unioni civili' fra p… - UKRinIT : Il Presidente d’Ucraina Volodymyr Zelenskyy: “Se la ???? volesse fermare la guerra, non accumulerebbe riserve militar… - LaVeritaWeb : Il presidente ucraino e sua moglie protagonisti di un servizio per la rivista di moda, fra abiti griffati, posture… - LexieVillanelle : RT @UKRinIT: Il Presidente d’Ucraina Volodymyr Zelenskyy: “Se la ???? volesse fermare la guerra, non accumulerebbe riserve militari nel sud u… - geekeconomist : RT @UKRinIT: Il Presidente d’Ucraina Volodymyr Zelenskyy: “Se la ???? volesse fermare la guerra, non accumulerebbe riserve militari nel sud u… -