'Sto per diventare donna anche io', ma è una scusa: abborda una 20enne e abusa di lei (Di giovedì 4 agosto 2022) Le si è avvicinato a bordo del treno regionale che va da Roma Tiburtina a Fara Sabina. Con la scusa di farle vedere la sua trasformazione da uomo a donna, l'ha prima circuita, poi ha abusato di lei. E' successo nel pomeriggio di domenica 30 luglio. Vittima della violenza una ragazza di 20 anni. Carnefice un uomo di 33 anni che, approfittando dello scompartimento vuoto, si è avvicinato alla giovane dicendole di essere un transessuale. O meglio – così ha raccontato alla ragazza – di essere prossimo all'intervento che lo avrebbe fatto diventare donna, anche se nelle sue intenzioni avrebbe voluto mantenere l'organo di riproduzione maschile.

