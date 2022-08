Sophie Codegoni ad Avanti un altro: come è arrivata la grande occasione (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo l’avventura al GF Vip Sophie Codegoni sbarca nel programma di Paolo Bonolis Avanti un altro: la verità sulla nuova avventura Per Sophie Codegoni sono pronte a spalancarsi le porte di Avanti un altro. La modella ed ex concorrente del GF Vip, come riportato nelle scorse ore dal settimanale Chi, avrà a disposizione la possibilità di interpretare il ruolo di Bonas nella nuova edizione del game show di Mediaset guidato da Paolo Bonolis. La ex corteggiatrice di Uomini e donne andrà ad ereditare il posto che fino all’ultima edizione è stato ricoperto da Sara Croce, che ha dato l’annuncio del suo addio al format lo scorso 22 giugno 2022, giorno in cui la ragazza ha appunto salutato il pubblico di Paolo Bonolis ringraziando tutto lo staff ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo l’avventura al GF Vipsbarca nel programma di Paolo Bonolisun: la verità sulla nuova avventura Persono pronte a spalancarsi le porte diun. La modella ed ex concorrente del GF Vip,riportato nelle scorse ore dal settimanale Chi, avrà a disposizione la possibilità di interpretare il ruolo di Bonas nella nuova edizione del game show di Mediaset guidato da Paolo Bonolis. La ex corteggiatrice di Uomini e donne andrà ad ereditare il posto che fino all’ultima edizione è stato ricoperto da Sara Croce, che ha dato l’annuncio del suo addio al format lo scorso 22 giugno 2022, giorno in cui la ragazza ha appunto salutato il pubblico di Paolo Bonolis ringraziando tutto lo staff ...

Come è arrivata la grande avventura di Sophie Codegoni da Bonolis

Perché Sara Croce non sarà più La Bonas di Avanti un altro e verrà sostituita da Sophie Codegoni

Nuova esperienza televisiva per Sophie Codegoni. L'influencer è stata scelta da Sonia Bruganelli per ricoprire il ruolo…