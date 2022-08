Sarri su Mertens centravanti: “L’idea nacque a Bergamo, fece 20 minuti mostruosi” (Di giovedì 4 agosto 2022) Sarri svela come nacque L’idea di Mertens centravanti Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 4 agosto 2022)svela comediMaurizio, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

GinoMagurno : @pisto_gol Questa è la differenza tra Mertens che diventa leggenda e chi, come Higuain e Sarri, che saranno solo storia - NicolaCicc : Mi piace: #Sarri e il suo piacere di stare alla Lazio. Non mi piace: il comportamento di Luis Alberto (ma mi piace… - houseken : lo ricordo bene quel periodo, provasti prima pubta o falso nueve prima Insigne, poi callejon, poi gabbiadini, poi m… - Daniele91Nap : @Giuseppe_iLDiMa @lucacerchione Il problema sai quale? Va via Lavezzi e danno la colpa a Lavezzi Va via Cavani idem… - NapoliAddict : Sarri: “Non è semplice lavorare con De Laurentiis”, poi i retroscena su Mertens e Albiol #Napoli #ForzaNapoliSempre… -