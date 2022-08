Petagna Monza, affare fermo, non si trova intesa sulla formula (Di giovedì 4 agosto 2022) affare Petagna bloccato: divergenze con il Napoli sulla formula, i dettagli Non si registrano novità per Andrea Petagna. L’affare pare bloccato e non soltanto per via … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 4 agosto 2022)bloccato: divergenze con il Napoli, i dettagli Non si registrano novità per Andrea. L’pare bloccato e non soltanto per via … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

susydigennaro : RT @napolimagazine: DA MONZA - Nessuna novità per Petagna, ancora nessun accordo con il Napoli per la formula - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DA MONZA - Nessuna novità per Petagna, ancora nessun accordo con il Napoli per la formula - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DA MONZA - Nessuna novità per Petagna, ancora nessun accordo con il Napoli per la formula - napolimagazine : DA MONZA - Nessuna novità per Petagna, ancora nessun accordo con il Napoli per la formula - apetrazzuolo : DA MONZA - Nessuna novità per Petagna, ancora nessun accordo con il Napoli per la formula -