Messico, 10 persone intrappolate in una miniera di carbone per il crollo di una parete – Il video (Di giovedì 4 agosto 2022) Dieci persone sono rimaste intrappolate all'interno di una miniera di carbone nello stato settentrionale di Coahuila, in Messico. Lo riportano i media locali. Si trovavano dentro la cava quando una parete avrebbe ceduto lasciando entrare grandi quantità di acqua e allagando il tunnel verticale. Secondo il ministero per la Sicurezza e la protezione dei cittadini la miniera si trova nella città di Agujita. I servizi di emergenza sono stati allertati dell'accaduto già ieri, 3 agosto, nel pomeriggio (ora locale), con un «immediato invio di squadre di soccorso». Alle operazioni di salvataggio dei minatori intrappolati starebbero contribuendo anche membri dell'esercito, della Guardia Nazionale e volontari di associazioni locali.

