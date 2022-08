Franco “Il taglio del cuneo sale al 2% nel secondo semestre”

(Di giovedì 4 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Per i lavoratori “già la legge di bilancio aveva ridotto dello 0,8% i contributi sociali per i lavoratori dipendenti, questo abbattimento per ilpassa al 2%, quindi aggiungiamo un 1,2% allo 0,8% che era già previsto”. Così il ministro dell'Economia, Daniele, nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm. “Per i pensionati si anticipa al 2022 il pagamento di un conguaglio sull'inflazione che era previsto all'inizio del prossimo anno, si prevede inoltre che nell'ultimo trimestre le pensioni di importo fino a 35mila euro siano rivalutate del 2%”, ha aggiunto. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

