Colpo di scena Napoli, addio e nuova squadra: “È fatta” (Di giovedì 4 agosto 2022) Un “figlio di Napoli” ha trovato sistemazione in un campionato distante dall’Italia: i tifosi partenopei dovranno abituarsi al triste addio Sono momenti di grande delusione per il tifo napoletano, chiamato a metabolizzare l’importante addio. Un altro boccone amaro in un’annata che non sta sicuramente facendo mancare partenze dolorose. Kalidou Koulibaly e Dries Mertens sono stati Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 4 agosto 2022) Un “figlio di” ha trovato sistemazione in un campionato distante dall’Italia: i tifosi partenopei dovranno abituarsi al tristeSono momenti di grande delusione per il tifo napoletano, chiamato a metabolizzare l’importante. Un altro boccone amaro in un’annata che non sta sicuramente facendo mancare partenze dolorose. Kalidou Koulibaly e Dries Mertens sono stati Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Agenzia_Ansa : Nuovo colpo di scena nella gestione delle autostrade abruzzesi e laziali A24 e A25. Il controllo torna nelle mani d… - VVazzari : Caldo in escalation fino a sabato, poi il colpo di scena - momylaruee : colpo di scena - napolitown : @TotoAzzurro Purtroppo penso che sia un rapporto che non sia mai decollato, peccato ci ho sperato tanto nel colpo di scena - Trama_Zero : @CionciAndrea C'è la sensazione di qualche 'colpo di scena' già da fine agosto o più probabilmente in autunno -