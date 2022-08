Calciomercato Atalanta, Gasperini al settimo cielo: è ufficiale (Di giovedì 4 agosto 2022) L’Atalanta ha annunciato attraverso i propri canali social l’arrivo in squadra del nuovo giocatore: per mister Gasperini sarà un elemento importante. A circa dieci giorni dall’inizio della nuova stagione sportiva, l’Atalanta comunica l’arrivo in rosa di Ademola Lookman, l’attaccante che agli orobici mancava e che da diverso tempo stava cercando. Il giocatore nigeriano classe 1997 è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 4 agosto 2022) L’ha annunciato attraverso i propri canali social l’arrivo in squadra del nuovo giocatore: per mistersarà un elemento importante. A circa dieci giorni dall’inizio della nuova stagione sportiva, l’comunica l’arrivo in rosa di Ademola Lookman, l’attaccante che agli orobici mancava e che da diverso tempo stava cercando. Il giocatore nigeriano classe 1997 è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato | @Atalanta_BC, trattativa in corso con il @NFFC per #Freuler - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Atalanta_BC, #Lookman non sblocca #Miranchuk-@TorinoFC_1906: la situazione - DiMarzio : #Calciomercato | #Lookman a Bergamo per le visite con l’@Atalanta_BC - officialnotizie : Ufficiale; @molalookman è un nuovo giocatore dell' @atalantabc ??? #lookman #seriea #calcio #calciomercato… - PrimaiTulipani : Tweet dedicato a quelli che - e ma che mercato di merda- #Calciomercato #Lookman #Atalanta -