Traffico Roma del 03-08-2022 ore 17 | 00

(Di mercoledì 3 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sempre prudenza lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare dove per un precedente incidente con veicolo in fiamme sono possibili code tra Cassia bis Trionfale lo svincolo per La Cassia della carreggiata interna Inoltre chiuso ala causa di un incendio al di fuori della sede stradale e per chi successivamente deve proseguire in direzione del centro città ancora sul Gra è in carreggiata interna segnaliamo Inoltre un incidente e possibili rallentamenti tra Tuscolana e Ardeatinaregolare sull’altra turbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est in città su via Salaria non si escludono ulteriori disagi alnei prossimi ta dei lavori tra l’aeroporto dell’Urbe la tangenziale est verso il centro città ...