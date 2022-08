Quante posizioni hanno guadagnato Zeppieri e Agamenone da inizio 2022? Una scalata impressionante in classifica (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il torneo ATP 250 Umago 2022 di tennis ha visto arrivare in semifinale i qualificati azzurri Franco Agamenone e Giulio Zeppieri: sulla terra battuta croata i due hanno incamerato 102 punti a testa (90 nel tabellone principale e 12 per la qualificazione) validi per il ranking ATP. Franco Agamenone e Giulio Zeppieri con l’aggiornamento di lunedì 1 agosto sono andati a ritoccare il best ranking: Agamennone, che era 201° ad inizio 2022, era stato al massimo al numero 136, ed ora è al 108° posto, mentre Zeppieri, che ad inizio gennaio era 253°, aveva raggiunto al massimo il numero 164 ed ora è al 136° posto. classifica ATP FRANCO Agamenone 1 AGOSTO Ranking lunedì 3 gennaio: 201° ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il torneo ATP 250 Umagodi tennis ha visto arrivare in semifinale i qualificati azzurri Francoe Giulio: sulla terra battuta croata i dueincamerato 102 punti a testa (90 nel tabellone principale e 12 per la qualificazione) validi per il ranking ATP. Francoe Giuliocon l’aggiornamento di lunedì 1 agosto sono andati a ritoccare il best ranking: Agamennone, che era 201° ad, era stato al massimo al numero 136, ed ora è al 108° posto, mentre, che adgennaio era 253°, aveva raggiunto al massimo il numero 164 ed ora è al 136° posto.ATP FRANCO1 AGOSTO Ranking lunedì 3 gennaio: 201° ...

