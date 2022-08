Lazio, Luis Alberto non si presenta all'allenamento e diventa un caso (Di mercoledì 3 agosto 2022) L'allarme era già scattato nel pomeriggio: ora Luis Alberto è nuovamente un caso. Il centrocampista spagnolo infatti non si è presentato alla ripresa degli allenamenti a Formello. Inizialmente si era ... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 agosto 2022) L'allarme era già scattato nel pomeriggio: oraè nuovamente un. Il centrocampista spagnolo infatti non si èto alla ripresa degli allenamenti a Formello. Inizialmente si era ...

Insader_lazio : Luis Alberto oggi assente ma non creiamo malumori o allarmismi,aspettiamo spiegazioni ufficiali o,quanto meno,credibili. - Insader_lazio : Luis Alberto sta spingendo molto per trasferirsi al #Sevilla. La Lazio non fa sconti 25 Milioni anche con la formula del prestito. - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Lazio, primo allenamento a Formello per Vecino: assenti Luis Alberto e Maximiano - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Lazio, primo allenamento a Formello per Vecino: assenti Luis Alberto e Maximiano - susydigennaro : RT @napolimagazine: TMW - Lazio, primo allenamento a Formello per Vecino: assenti Luis Alberto e Maximiano -