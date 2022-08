Lazio, è record abbonati. Non accadeva dal 2013 (Di mercoledì 3 agosto 2022) La carica biancoceleste per assistere alla nuova stagione: da ben nove anni, ovvero dal 2013, la Lazio non raggiungeva questi numeri con la campagna abbonamenti. La quota psicologica delle 20mila tessere è stata superata, merito del rinnovato entusiasmo dettato da una campagna acquisti molto interessante come non veniva condotta da anni. L’obiettivo ora è superare il massimo raggiunto nella gestione Lotito al suo primo anno, ovvero la stagione 2004-2005, quando all’Olimpico si contarono 28,731 abbonati. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 agosto 2022) La carica biancoceleste per assistere alla nuova stagione: da ben nove anni, ovvero dal, lanon raggiungeva questi numeri con la campagna abbonamenti. La quota psicologica delle 20mila tessere è stata superata, merito del rinnovato entusiasmo dettato da una campagna acquisti molto interessante come non veniva condotta da anni. L’obiettivo ora è superare il massimo raggiunto nella gestione Lotito al suo primo anno, ovvero la stagione 2004-2005, quando all’Olimpico si contarono 28,731. L'articolo proviene da Italia Sera.

italiaserait : Lazio, è record abbonati. Non accadeva dal 2013 - Morch1964 : @nzingaretti Proprio lei, che detiene il record Italiano di chiusura ospedali in tutto il Lazio....???????????? - infoitsport : Calciomercato da record, ecco come Sarri e Lotito hanno cambiato la Lazio - NCCALCIA : #AccaddeOggi Il #31luglio 2000 la #Lazio acquistava #Crespo dal #Parma per la cifra record di 115 miliardi di lire. - TeneraValse : RT @francofontana43: Le spiagge in mano ai privati Il record nel Lazio lo detiene Nettuno La denuncia di @Legambiente @corriereroma https:… -

Lazio, è record abbonati. Non accadeva dal 2013 La carica biancoceleste per assistere alla nuova stagione: da ben nove anni, ovvero dal 2013, la Lazio non raggiungeva questi numeri con la campagna abbonamenti. La quota psicologica delle 20mila tessere è stata superata, merito del rinnovato entusiasmo dettato da una campagna acquisti molto ... Estrazione lotto oggi 3 agosto 2022, numeri estratti e analisi ritardatari ...a sfuggire e il jackpot per il prossimo concorso del SuperEnalotto raggiunge la cifra record di 247,... Sul secondo gradino del podio il Lazio (16 jackpot), seguito dall'Emilia Romagna con 13 jackpot. Ci ... La Lazio Siamo Noi Mercati, come fronteggiare i momenti di volatilità tra banche centrali e stagflazione Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ... Arriva Cammello, caldo da record Il picco del caldo, sul versante tirrenico, sarà raggiunto tra giovedì 4 e venerdì 5 agosto, con possibili 39 gradi all’ombra e temperature di 10 gradi oltre la media di agosto. La nuova fiammata afri ... La carica biancoceleste per assistere alla nuova stagione: da ben nove anni, ovvero dal 2013, lanon raggiungeva questi numeri con la campagna abbonamenti. La quota psicologica delle 20mila tessere è stata superata, merito del rinnovato entusiasmo dettato da una campagna acquisti molto ......a sfuggire e il jackpot per il prossimo concorso del SuperEnalotto raggiunge la cifradi 247,... Sul secondo gradino del podio il(16 jackpot), seguito dall'Emilia Romagna con 13 jackpot. Ci ... Calciomercato da record, ecco come Sarri e Lotito hanno cambiato la Lazio Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il picco del caldo, sul versante tirrenico, sarà raggiunto tra giovedì 4 e venerdì 5 agosto, con possibili 39 gradi all’ombra e temperature di 10 gradi oltre la media di agosto. La nuova fiammata afri ...