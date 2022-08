Foggiano | orrore in una Rsa | maltrattamenti e abusi sessuali

(Di mercoledì 3 agosto 2022) ai danni dei degenti. Arrestate quattro persone Dopo l’arrivo alla polizia di una lettera anonima e di una pennetta con la registrazione delle grida di un’anziana, sono partite le indagini presso la Rsa “Stella Maris” di Manfredonia, in provincia di Foggia. L’indagine, che ha preso il via nel mese di giugno, ha condotto all’arresto di quattro persone, tutti operatori socio-sanitari. Per loro le accuse sono a vario titolo e vanno daialla violenza sessuale ai danni di alcuni degenti. Tutti gli indagati sono stati posti agli arresti domiciliari. Leggi anche: PALERMO, RAGAZZA TEDESCA DENUNCIA: “SONO STATA VIOLENTATA SOTTO CASA” Dei quattro arrestati, tra i 25 e i 42 anni, solo uno sarebbe “gravemente indiziato anche di aver compiuto delle violenzenei confronti di due degenti”. Manfredonia (Foggia), ...

