DP World Tour, Cazoo Open 2022: sono sei i golfisti azzurri presenti (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il DP World Tour è pronto a trasferirsi in Galles per il Cazoo Open (dal 4 al 7 agosto). Si gioca a Newport sul percorso del 'The Celtic Manor Resort'. Saranno sei i golfisti italiani ai nastri di partenza. Si tratta di Edoardo Molinari, Francesco Laporta, Renato Paratore e Lorenzo Gagli, Lorenzo Scalise e il giovane amateur Filippo Celli. L'evento mette in palio 1.750.000 euro di montepremi. Al via anche lo spagnolo Nacho Elvira, campione uscente della manifestazione e l'inglese David Howell, che taglierà il traguardo delle settecento presenze sul circuito. SportFace.

