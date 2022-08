SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS LESIONE DEL MENISCO LATERALE PER POGBA Nelle prossime ore prevista consulenza specialistica #SkySport #Juventus #Pogba - infoitsport : SONDAGGIO TMW - Pogba va ko: cosa deve fare la Juventus sul mercato ora? - ZonaBianconeri : RT @sportli26181512: #Pogba e l’ora della scelta: la #Juve deve rifare i conti: Due mesi o quattro senza il francese, dipende dal percorso… - sportli26181512 : #Pogba e l’ora della scelta: la #Juve deve rifare i conti: Due mesi o quattro senza il francese, dipende dal percor… - ZonaBianconeri : RT @senia65: Ma non ho capito. È stato preso Pogba...e ora devono cercare un sostituto per #Pogba? Dove sta l’affare? #Juve ??????? -

Deve essere costruita per vincere ma a prescindere da". A proposito di Juventus, nel 1998 lei ...sono fuori dal calcio, come le dicevo, e spero che vicende simili o come quella capitata a ...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornatedopodalla Redazione di Calcio News 24 18.10 - Arriva De Ketelaere - Chiuso il colpo,si aspetta il suo sbarco: De Ketelaere arriverà in città nella serata di oggi, poi visite mediche e firma. La ...Dopo l'entusiasmo generale per il ritorno di Paul Pogba in maglia bianconera, la Juventus dovrà subito fare a meno del centrocampista francese ...Slitta a martedì il consulto decisivo con il luminare francese Bertrand Sonnery-Cottet per decidere la strategia da seguire dopo l'infortunio al menisco: terapia conservativa, meniscectomia o sutura