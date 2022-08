“Lenzuolo bianco”, a Gaeta il corteo-protesta dei cittadini per chiedere un quartiere “più vivibile” (Di martedì 2 agosto 2022) Gaeta – Domenica sera, come da programma, si è svolta la manifestazione pacifica “Lenzuolo bianco” con la quale cittadini del quartiere storico hanno voluto sensibilizzare amministrazione, esercenti ed avventori ad un dialogo proficuo che porti a regolamentare la movida nel quartiere. “Gli esercenti hanno tutto il diritto di lavorare e noi non possiamo che esserne felici, in quanto contribuiscono a rendere Gaeta una meravigliosa città turistica – hanno dichiarato i manifestanti -. Gli avventori hanno voglia e diritto a divertirsi e siamo orgogliosi anche di questo, ma tutto ciò non può essere fatto a danno dei residenti che si vedono costretti a non potere entrare ed uscire liberamente dalle proprie abitazioni, non poter spostare le proprie autovetture causa parcheggi, ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 2 agosto 2022)– Domenica sera, come da programma, si è svolta la manifestazione pacifica “” con la qualedelstorico hanno voluto sensibilizzare amministrazione, esercenti ed avventori ad un dialogo proficuo che porti a regolamentare la movida nel. “Gli esercenti hanno tutto il diritto di lavorare e noi non possiamo che esserne felici, in quanto contribuiscono a rendereuna meravigliosa città turistica – hanno dichiarato i manifestanti -. Gli avventori hanno voglia e diritto a divertirsi e siamo orgogliosi anche di questo, ma tutto ciò non può essere fatto a danno dei residenti che si vedono costretti a non potere entrare ed uscire liberamente dalle proprie abitazioni, non poter spostare le proprie autovetture causa parcheggi, ...

