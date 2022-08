Inferno sulla tangenziale, il mezzo prende fuoco: una vittima e traffico in tilt (Di martedì 2 agosto 2022) Gravissimo incidente a Torino nel pomeriggio di ieri. Per causa ancora da accertare un tir si è ribaltato incendiandosi. Nel rogo è morto il conducente. La tragedia sulla tangenziale sud, direzione nord Milano-Aosta, allo svincolo di Stupinigi, a Nichelino. Seconda una prima ricostruzione il mezzo che trasportava un carico di frutta avrebbe urtato contro il guardrail centrale per poi ribaltarsi. La vittima è un 48enne di origine rumena, Florian Stanciut. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e gli ausiliari dell’Ativa, che hanno chiuso in entrambi i sensi la strada. Una colonna di fumo nero è visibile a distanza. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Lavorava per una ditta di trasporti italiana. Quello di ieri ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 agosto 2022) Gravissimo incidente a Torino nel pomeriggio di ieri. Per causa ancora da accertare un tir si è ribaltato incendiandosi. Nel rogo è morto il conducente. La tragediasud, direzione nord Milano-Aosta, allo svincolo di Stupinigi, a Nichelino. Seconda una prima ricostruzione ilche trasportava un carico di frutta avrebbe urtato contro il guardrail centrale per poi ribaltarsi. Laè un 48enne di origine rumena, Florian Stanciut. Sul posto sono intervenuti i vigili del, la polizia stradale e gli ausiliari dell’Ativa, che hanno chiuso in entrambi i sensi la strada. Una colonna di fumo nero è visibile a distanza. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Lavorava per una ditta di trasporti italiana. Quello di ieri ...

