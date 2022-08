F1, Oscar Piastri sostituirà Fernando Alonso all’Alpine nel 2023? C’è l’annuncio del team, ma il pilota smentisce! (Di martedì 2 agosto 2022) Oscar Piastri sostituirà Fernando Alonso all’Alpine in F1 nella stagione 2023: a poche ore dall’annuncio del passaggio di Fernando Alonso all’Aston Martin a fine 2022, dove sostituirà Sebastian Vettel, ecco che arriva l’annuncio ufficiale della scuderia. Delineata dunque la coppia di piloti dell’Alpine per il prossimo anno: l’australiano affiancherà Esteban Ocon. Piastri, già pilota di riserva, nel 2021 è stato campione in F2 e nel 2020 ha vinto in F3, mentre nel 2019 era arrivato al successo nella Formula Renault Eurocup. IL TWEET CON l’annuncio 2023 driver line-up confirmed: Esteban Ocon Oscar ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022)in F1 nella stagione: a poche ore daldel passaggio diall’Aston Martin a fine 2022, doveSebastian Vettel, ecco che arrivaufficiale della scuderia. Delineata dunque la coppia di piloti dell’Alpine per il prossimo anno: l’australiano affiancherà Esteban Ocon., giàdi riserva, nel 2021 è stato campione in F2 e nel 2020 ha vinto in F3, mentre nel 2019 era arrivato al successo nella Formula Renault Eurocup. IL TWEET CONdriver line-up confirmed: Esteban Ocon...

Motorsport : Oscar Piastri responds to Alpine statement ?? #F1 #Motorsport - SkySportF1 : L'Alpine, dopo il passaggio di Fernando Alonso in Aston Martin, ha annunciato il suo sostituto: si tratta di Oscar… - SkySportF1 : L'Alpine annuncia Oscar Piastri, ma lui smentisce #SkyMotori #F1 #Formula1 #Piastri #Alpine - Mat87Vic : RT @perchetendenza: 'Alpine': Perché Oscar Piastri ha negato di aver stipulato un accordo con il team francese, che invece aveva annunciato… - carlotta5678 : RT @schumihoney: daniel ricciardo seeing oscar piastri’s tweet -