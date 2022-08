Come trasformare la cotta estiva in qualcosa di più? I consigli (Di martedì 2 agosto 2022) I consigli dell’app di dating di Tinder In estate, tre persone su cinque vogliono riprendere a viaggiare, alla scoperta di nuovi posti, nuove culture e nuove tradizioni. Le vacanze possono essere l’occasione perfetta anche per fare amicizia e conoscere nuove persone su Tinder al mare, in città e in montagna. Nel periodo estivo l’app registra infatti un aumento del 14% di parole Come “appuntamento” nelle bio degli utenti. Ma se in vacanza è possibile trovare la propria anima gemella, è anche vero che una volta tornate a casa molte neo-coppie devono fare i conti con la realtà. Distanza e impegni potrebbero infatti mettere a dura prova il rapporto, soprattutto agli inizi. Mantenere vivo l’interesse, nonostante i chilometri, è però possibile e richiede solo qualche accorgimento in più. Ecco i consigli di Tinder per ... Leggi su 361magazine (Di martedì 2 agosto 2022) Idell’app di dating di Tinder In estate, tre persone su cinque vogliono riprendere a viaggiare, alla scoperta di nuovi posti, nuove culture e nuove tradizioni. Le vacanze possono essere l’occasione perfetta anche per fare amicizia e conoscere nuove persone su Tinder al mare, in città e in montagna. Nel periodo estivo l’app registra infatti un aumento del 14% di parole“appuntamento” nelle bio degli utenti. Ma se in vacanza è possibile trovare la propria anima gemella, è anche vero che una volta tornate a casa molte neo-coppie devono fare i conti con la realtà. Distanza e impegni potrebbero infatti mettere a dura prova il rapporto, soprattutto agli inizi. Mantenere vivo l’interesse, nonostante i chilometri, è però possibile e richiede solo qualche accorgimento in. Ecco idi Tinder per ...

