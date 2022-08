Videogiochi e benessere mentale | bene problem solving e creatività

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 1 agosto 2022) Una nuova ricerca ha stabilito che utilizzare inon è così dannoso come si pensa, ma impatta positivamente sule sulla. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SU INSTAGRAM Trascorrere del tempo davanti alla televisione, magari utilizzando una console come Xbox o Playstation, non fa così male come tendenzialmente si crede. Anzi, una Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.