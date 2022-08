Roma, Wijnaldum potrebbe arrivare tra oggi e domani (Di lunedì 1 agosto 2022) La Roma sta per chiudere il colpo Wijnaldum: il centrocampista olandese del PSG è pronto a sbarcare nella capitale Wijnaldum aspetta solo il via libera del PSG per potersi trasferire alla Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa potrebbe chiudersi entro 48 ore. Il centrocampista, richiesto espressamente da Mourinho, ha anche deciso di togliersi qualche bonus facile per facilitare l’operazione, ormai in dirittura di arrivo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Lasta per chiudere il colpo: il centrocampista olandese del PSG è pronto a sbarcare nella capitaleaspetta solo il via libera del PSG per potersi trasferire alla. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la trattativachiudersi entro 48 ore. Il centrocampista, richiesto espressamente da Mourinho, ha anche deciso di togliersi qualche bonus facile per facilitare l’operazione, ormai in dirittura di arrivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, manca ancora l'intesa con il #PSG per #Wijnaldum: oggi può essere la giornata decisiva - AliprandiJacopo : Trovato accordo tra #ASRoma e #Wijnaldum sullo stipendio, ma anche su partecipazione del Psg all’ingaggio. Giocat… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ROMA, CONTINUA IL PRESSING PER WIJNALDUM 48 ore o il centrocampista valuterà altre offerte… - SKur88 : @LAROMA24 @augustociardi75 Ma perché parlare prima che le cose accadano? Perché? Wijnaldum e Belotti non hanno firm… - lacittanews : La Roma prosegue ad oltranza la trattativa con il Paris Saint-Germain per Georginio Wijnaldum. I giallorossi sme… -