Natalia Paragoni di Uomini e Donne scoppia a piangere: “Mi sento inutile” (Di lunedì 1 agosto 2022) Natalia Paragoni si è fatta conoscere grazie alla partecipazione a Uomini e Donne. Inizialmente, era certa di voler conquistare lo spagnolo Ivan Gonzalez, ma poi è stata rapita dal fascino di Andrea Zelletta. I due, da quel momento, sono stati inseparabili. L’aver fatto parte della “corte” di Maria De Filippi, ha permesso alla ragazza di affermarsi sui social network. Ad oggi, vanta un seguito di tutto rispetto, però, nelle ultime ore, ha espresso il suo malcontento per una situazione che sta vivendo. Uomini e Donne, Natalia Paragoni si sfoga con i suoi fan: “Mi chiudo un po’ in me stessa” Gli influencer, spesso, tendono a mostrarsi perfetti e sorridenti. Questa volta, Natalia Paragoni ha deciso di offrire un altro ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 1 agosto 2022)si è fatta conoscere grazie alla partecipazione a. Inizialmente, era certa di voler conquistare lo spagnolo Ivan Gonzalez, ma poi è stata rapita dal fascino di Andrea Zelletta. I due, da quel momento, sono stati inseparabili. L’aver fatto parte della “corte” di Maria De Filippi, ha permesso alla ragazza di affermarsi sui social network. Ad oggi, vanta un seguito di tutto rispetto, però, nelle ultime ore, ha espresso il suo malcontento per una situazione che sta vivendo.si sfoga con i suoi fan: “Mi chiudo un po’ in me stessa” Gli influencer, spesso, tendono a mostrarsi perfetti e sorridenti. Questa volta,ha deciso di offrire un altro ...

tuttopuntotv : Natalia Paragoni di Uomini e Donne scoppia a piangere: “Mi sento inutile” #gfvip #UominieDonne #NataliaParagoni… - ParliamoDiNews : Natalia Paragoni in lacrime sui social: fare l`influencer è difficile #gossip #social #UominieDonne #1agosto - occhio_notizie : Natalia Paragoni in lacrime: ''Fare l'influencer è difficile, c'è troppa competizione, a volte mi sento inutile''.… - CaputoItalo : To Be STEFANO DONNO: Natalia Paragoni in lacrime si sfoga sui social - infoitcultura : Uomini e Donne, Natalia Paragoni in lacrime: non riesce più a… -