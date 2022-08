Muore dopo delicato intervento: il chirurgo dimenticò di rimuovere una garza (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Muore un 62enne dopo un delicato intervento al cuore e dopo mesi, grazie alla riesumazione del cadavere disposta dalla Procura di Salerno, si scopre che nel suo corpo era stata dimenticata una garza di 15 centimetri. Comincia da qui l’inchiesta che vede indagato, insieme ai sui collaboratori, il primario dell’Unità operativa di cardiochirurgia dell’ospedale Ruggi di Salerno, Enrico Coscioni, presidente dell’Agenas, agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e braccio destro per la sanità del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. E’ quanto si legge sul quotidiano La Repubblica ed altri media. Il paziente morì a dicembre scorso. Nei mesi scorsi sono stati acquisiti elementi tali da ipotizzare che qualcosa nell’operazione non fosse ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –un 62enneunal cuore emesi, grazie alla riesumazione del cadavere disposta dalla Procura di Salerno, si scopre che nel suo corpo era stata dimenticata unadi 15 centimetri. Comincia da qui l’inchiesta che vede indagato, insieme ai sui collaboratori, il primario dell’Unità operativa di cardiochirurgia dell’ospedale Ruggi di Salerno, Enrico Coscioni, presidente dell’Agenas, agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e braccio destro per la sanità del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. E’ quanto si legge sul quotidiano La Repubblica ed altri media. Il paziente morì a dicembre scorso. Nei mesi scorsi sono stati acquisiti elementi tali da ipotizzare che qualcosa nell’operazione non fosse ...

