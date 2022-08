(Di lunedì 1 agosto 2022)episodio in, dove durante una partita unha ricevuto unaaggressione da parte di un calciatore. È successo in Terza Divisione, tra Deportivo Independencia e ...

sportli26181512 : Clamoroso in Argentina: arbitro donna vittima di una brutale aggressione!: È successo durante una partita di Terza… - antoniorosato72 : Argentina, i calciatori vogliono aggredire l'arbitro: interviene la polizia e arresta 4 giocatori. Un epilogo clamo… - lafieracalcio : RT @pizzigo: Ambiente clamoroso nel più rumoroso stadio d’Argentina. Il Central di Carlitos Tevez vince il Clásico Rosarino. Domani a @laf… -

Tuttosport

episodio in, dove durante una partita un arbitro donna ha ricevuto una brutale aggressione da parte di un calciatore. È successo in Terza Divisione, tra Deportivo Independencia e ...Un epilogoquello tra Barracas Central e Patronato, partita valida per la Primera Divisiòne terminata con il risultato di 2 - 1. A causa di alcune decisioni discutibili del Var, i calciatori ... Episodio shock in Argentina: arbitro donna aggredita alle spalle! È successo durante una partita di Terza Divisione tra Deportivo Independencia e Garmense. Dalma Cortadi è stato colpita alle spalle da un calciatore, poi arrestato ...