C’è stata una sparatoria in centro a Pescara: una persona è morta e un’altra è stata ferita (Di lunedì 1 agosto 2022) Attorno alle 20:15 di lunedì c’è stata una sparatoria a Pescara, in Abruzzo. Le informazioni sono ancora parziali, ma sembra che a sparare sia stata una persona che si è avvicinata su uno scooter a un bar che fa angolo Leggi su ilpost (Di lunedì 1 agosto 2022) Attorno alle 20:15 di lunedì c’èuna, in Abruzzo. Le informazioni sono ancora parziali, ma sembra che a sparare siaunache si è avvicinata su uno scooter a un bar che fa angolo

Agenzia_Ansa : Parla l'avvocata Roberta Bizzarri, legale di Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo. Al gip 'ha chiarito che non c'è sta… - pdnetwork : “Nella costruzione dell’alleanza, il centrodestra è stato rapidissimo. Non c’è stata partita: Forza Italia e Lega s… - RadioItalia : Blanco chiama sul palco suo papà: “una persona importante, che c’è stata fin dall’inizio” e gli dedica “Notti in bi… - gemin_steven98 : RT @ilpost: C’è stata una sparatoria in centro a Pescara: una persona è morta e un’altra è stata ferita - _torakiki_ : RT @ilpost: C’è stata una sparatoria in centro a Pescara: una persona è morta e un’altra è stata ferita -