Annegato all’Elba | profondo cordoglio a Lastra a Signa per la morte di Andrea Carrai

(Di lunedì 1 agosto 2022) Abitava a(e non a Firenze come scritto in un primo momento), il giovane, forse per un malore, domenica 31 luglio 2022 all'Isola d'Elba, vicino all'isolotto di Ortano L'articolo proviene da Firenze Post.

ISOLA D'- C'è grande dolore per la morte di un giovane fiorentino, Andrea Carrai, 31 anni, che ha perso la vita ieri facendo il bagno'isola d'. Probabilmente il.giovane è stato colto da malore in acqua. Inutili i soccorsi. Andrea era uno sportivo, gran tifoso viola, un uomo pieno di vita e sorrisi e così amiche ed amici lo ...Ambulanza in una foto di repertorio Per approfondire : Articolo : A 30 anni muore in mare'isola d'A scorgere con orrore il corpo senza vita sono state alcune persone sulla spiaggia. E' così che è stato dato l'allarme per un uomo , che era già morto, il cui corpo era in mare, a ...