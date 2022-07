“Per tutta la vita”. Enrico Brignano e Flora canto sposi, location top e invitati vip (Di domenica 31 luglio 2022) Enrico Brignano e Flora canto si sono sposati. “Ci sposiamo a luglio?” chiese l’attore alla sua compagna all’Arena di Verona dove avrebbero di lì a poco portato in scena la parodia di Romeo e Giulietta. E Flora rispose: “Sì, se ci arriviamo con la pandemia e tutto quel che sta succedendo”. E quel giorno finalmente è arrivato. I due hanno detto sì sabato 30 luglio di fronte a 160 invitati. location della cerimonia il lussuoso hotel La Posta Vecchia a Palo Laziale, Ladispoli. Ad organizzare il matrimonio è stata la famosa wedding planner Eva Presutti, 74mila follower su Instagram. Il menù è stato invece affidato allo chef Antonio Magliulo, che lavora da anni nell’hotel. Enrico Brignano e Flora ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 31 luglio 2022)si sono sposati. “Ciamo a luglio?” chiese l’attore alla sua compagna all’Arena di Verona dove avrebbero di lì a poco portato in scena la parodia di Romeo e Giulietta. Erispose: “Sì, se ci arriviamo con la pandemia e tutto quel che sta succedendo”. E quel giorno finalmente è arrivato. I due hanno detto sì sabato 30 luglio di fronte a 160 inti.della cerimonia il lussuoso hotel La Posta Vecchia a Palo Laziale, Ladispoli. Ad organizzare il matrimonio è stata la famosa wedding planner Eva Presutti, 74mila follower su Instagram. Il menù è stato invece affidato allo chef Antonio Magliulo, che lavora da anni nell’hotel....

