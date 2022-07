Jannik Sinner trionfa all’Atp di Umago: “Soddisfatto di me stesso” (Di domenica 31 luglio 2022) La sfida tra i giovani fenomeni dell’Atp mondiale va a Sinner. L’azzurro conquista il suo primo torneo della stagione in Croazia. L’Atp di Umago si colora di tricolore grazie alla strepitosa finale disputata dall’altoatesino contro Alcaraz, quinto al mondo, e vinta per due set a uno (6-7 6-1 6-1). Cuore del match all’inizio del secondo periodo, quando sotto di un set Jannik annulla sei palle e conquista il game. E da lì in avanti Sinner è andato in crescita fino al trionfo: “Sono molto felice. C’è tanto da migliorare, ma sono Soddisfatto di me stesso”. A margine dell’incontro l’azzurro è osannato dal pubblico: “Adesso avrò un po’ di riposo e poi mi preparerò per Montreal”. Jannik è il terzo italiano a vincere l’Atp di Umago e lo fa a quasi 21 anni. ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 31 luglio 2022) La sfida tra i giovani fenomeni dell’Atp mondiale va a. L’azzurro conquista il suo primo torneo della stagione in Croazia. L’Atp disi colora di tricolore grazie alla strepitosa finale disputata dall’altoatesino contro Alcaraz, quinto al mondo, e vinta per due set a uno (6-7 6-1 6-1). Cuore del match all’inizio del secondo periodo, quando sotto di un setannulla sei palle e conquista il game. E da lì in avantiè andato in crescita fino al trionfo: “Sono molto felice. C’è tanto da migliorare, ma sonodi me”. A margine dell’incontro l’azzurro è osannato dal pubblico: “Adesso avrò un po’ di riposo e poi mi preparerò per Montreal”.è il terzo italiano a vincere l’Atp die lo fa a quasi 21 anni. ...

