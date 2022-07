Belle e comode | queste sono le scarpe che devi portare sempre con te in vacanza

Leggi su dilei

(Di domenica 31 luglio 2022) Quando si parla did’estate la parola chiave è senza dubbio uno: comfort. Le espadrillas rispondono in modo perfetto a questo imperativo.comodissime e ideali da indossare anche tutto il giorno, ma al tempo stesso consentono di creare dei look super glamour. Originarie della Spagna,calzature hanno in breve tempo stregato tutto il mondo: merito di un design studiato ad hoc e di tessuti ideali per regalare comfort e freschezza al piede. I migliori modelli di espadrillas Le espadrillasfra gli accessori basic che non dovrebbero mai mancare nel tuo guardaroba.chic, divertenti e colorate, così tanto che tutte ne vanno pazze, persino Kate Middleton che le ha più volte sfoggiate in occasioni ufficiali. Se stai organizzando la tua prossimaal mare oppure ...