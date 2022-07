Basket | Gevi Napoli | ufficiale l’ingaggio di Robert Alfonzo Johnson Jr

Leggi su ildenaro

(Di domenica 31 luglio 2022) Lacomunica di aver ingaggiato l’atleta americanoJr. per la stagione 2022-2023., nato a Richmond nello stato della Virginia il 27 maggio del 1995, è una guardia di 193 centimetri per 88 kg. Prodotto della prestigiosa università dell’Indiana, ha iniziato il Campionato 2021-2022 in Serie A2 con l’Acqua San Bernardo Cantù, affermandosi tra i migliori giocatori del torneo con 19.7 punti di media,4.9 rimbalzi e 4.1 assist in 12 partite disputate. Nella seconda parte della stagionesi è trasferito in Polonia, dove con il Legia Varsavia, chiude un campionato da 20.5 punti di media per partita, tirando con uno straordinario 49.3 da 3 punti, contribuendo al raggiungimento dei playoff. Con il Legia, il ...